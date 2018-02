Joven sufre antropoideos múltiple en sus manos

NUEVO LAREDO, TAM.- Aarón Omar Ávalos Castillo de 25 años de edad, es un joven que nació con la enfermedad llamada antropoideos múltiple en sus manos, sin embargo, eso no le ha impedido para desempeñarse de manera normal y rápida, cuando despecha en el área de cocina de la tienda comercial S-MART, ubicada en avenida César López de Lara.

El joven comentó que a pesar de tener esa enfermedad por la cual tiene ambas manos dobladas hacia adentro, no se le dificulta realzar su trabajo, incluso lo hace con mucha rapidez según comentaron algunos clientes, quienes se quedaron admirados como se desempeña Aarón.

“Siempre desde niño tanto en mi familia como en la escuela todos me trataron como normal, y eso me sirvió mucho, me decían a veces es que no sabe hacer cualquier cosa, pero yo nomás miraba y lo aprendía y lo hacía sin ninguna dificultad. Mis padres me decían has esto y los hacía”, señaló.