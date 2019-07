Joven que se hizo viral por lamer un helado en supermercado podría ir a prisión por 20 años

E.U.-Los retos virales en internet han provocado que la mayoría de las personas, a la más mínima provocación, se suban o inventen trenes del mame en la web sin pensar en las consecuencias que éstos podrían tener. Lo peor de todo es que algunos nomás’ lo hacen sólo por conseguir un par de likes en sus cuentas o como una manera de tener un poco de fama efímera, la cual a veces no termina para nada bien.

Y les comentamos esto porque hace unos días una chica causó gran ruido en la web gracias a un video en el que puede ver cómo toma un bote de helado del refrigerador de un Walmart y le pasó la lengua por encima, para posteriormente volverlo a tapar y dejarlo en su lugar, algo que dejó a muchas personas con la paranoia de comprar un helado que tuviera las babas de esta persona.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 de junio de 2019