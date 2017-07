Joven de EU se gradúa y celebra frontera junto a su madre deportada

ESTADOS UNIDOS.- Aunque su madre fue deportada unos días después de que Donald Trump llegara a la presidencia, Ángel Marín no se perdió la oportunidad de celebrar con ella su graduación de High School, por lo que viajó a la frontera de México, donde se encontró con ella.

Ángel Marín, es un joven estudiante de 18 años residente de Phoenix, Arizona, el cual concluyó sus estudios de High School, pese a vivir día a día la discriminación por el simple hecho de ser hispano en Estados Unidos.

De acuerdo con el joven, es gracias a los esfuerzos de sus padres que pudo salir adelante, por lo que fue hasta la frontera de Nogales, México, para encontrarse con su madre.

“Yo estaba orgulloso, pero me sentí triste también porque ella no estaba en mi graduación y yo quería que ella estuviera ahí, presente, pero no podía porque estaba deportada”, señaló.

Así que con todo y toga y birrete quiso mostrarle a su madre que los esfuerzos de ambos ‘habían dado frutos’.

“Siento impotencia por no poder abrazarlo, pero doy gracias a Dios porque él logró su meta con dificultad y todo, él se esforzó y lo hizo”, declaró Gloria Marín, madre del joven.