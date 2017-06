Joven beisbolista sin un brazo que es fanático de los Orioles

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Orioles de Baltimore recibieron una visita muy especial en su campo de entrenamiento, se trata de Luke Terry, un joven de 14 años amante del beisbol, pero que desafortunadamente perdió un brazo cuando tenía un año y medio.

Pero esa discapacidad no ha detenido a Luke, quien es un gran jugador de pelota y así se los demostró a los miembros del plantel.

“La forma en que agarra la pelota y lanza con su guante, lo recoge en el aire y lanza a segunda base es realmente… no sé, sólo tiene un brazo, es una inspiración”, dijo Caleb Joseph.

Luke will participate in a ceremonial first catch and the lineup card exchange pregame tonight, and then enjoy the game with his family. pic.twitter.com/ZKSsyaSXS5 — Baltimore Orioles (@Orioles) June 21, 2017

Luke participated in a personal catching clinic today with John Russell, @EutawBackstop, and Welington Castillo. pic.twitter.com/I2rHC8n7CM — Baltimore Orioles (@Orioles) June 21, 2017