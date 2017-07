José Ron habría golpeado a su novia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ron resultó un golpeador, al menos es lo que dice una persona allegada al actor y su novia Daniela Álvarez.

La fuente contó a una publicación en México que José golpeó a Daniela durante la boda de Erika Zaba, integrante OV7.

“Estábamos pasándola bien en la boda de Erika y Frank, pero José hizo una escena terrible, se puso irreconocible esa noche”.

No obstante, no reveló el por qué de la supuesta agresión. Ni el actor ni la ex concursante de Nuestra Belleza México han declarado al respecto.

Cabe mencionar que la relación entre actor y la modelo inició cuatro meses atrás.

Enamórate del proceso y los resultados llegarán 💪🏻👊🏻💥 @sportsworldmex #MerengueTeam #TrabajoEnEquipo ❤️🍥 @dannalvz Una publicación compartida de José Ron (@joseron3) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 5:35 PDT

Fuente: SDP Noticias