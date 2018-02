José José no está desahuciado, aclara su vocera Laura Núñez

E.U.- Laura Núñez, asistente de José José, aclaró que el cantante no se encuentra desahuciado, y que su partida el día de ayer a la ciudad estadunidense de Miami fue una decisión de él y su hija Sara.

En declaraciones a la prensa, Núñez señaló que “El Príncipe de la Canción” abandonó el hospital en la Ciudad de México, tras haberse recuperado, y a pesar de que no ganó peso, su cuerpo ya asimila los nutrientes.

Reiteró que es mentira que el intérprete haya empeorado de salud, “va muy bien, se fue sin cáncer y en breve será él mismo quien despeje las dudas sobre su repentina salida del país. Me dicen que llegó a un hospital de Miami, pero fue porque algo pasó en el camino, porque de aquí salió bien; la decisión fue de él y estaba muy consciente”.

Núñez admitió que las fotos recién publicadas en un revista, en las que se ve muy delgado, sí corresponden a como está actualmente, pues pesa 50 kilos.

Señaló que ella nunca ha mentido en torno al estado de salud de “El Príncipe de la Canción” y que si no habían mostrado imágenes de cuando estuvo en el hospital en México, fue porque él no quería que su público lo viera así, “estaba en un hospital, no era el momento”.

Descartó que haya existido un enfrentamiento entre las hijas del artista, Sarita y Marisol, por la repentina decisión de viajar a Miami. Al respecto, dijo que ella tampoco la comparte, ni el doctor la avaló; sin embargo, la respeta porque fue tomada por el intérprete de “Gavilán o paloma”.

Explicó que ella no fue convocada para realizar este viaje, motivo por el cual no acompañó al cantante; no obstante, señaló que en todo momento le dieron las gracias, principalmente José José.

“No hemos hablado de muerte, porque él está bien y pronto regresará para platicar de sus planes y aclarar dudas que se tengan, él mismo contestará todo esto”, dijo Núñez, quien espera reencontrarse en breve con el cantante, pues además de ser su amiga, tiene años de trabajar con él.

Aclaró que José José jamás estuvo secuestrado, sino internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y sus hijos siempre se mantuvieron junto a él.

Respecto a los gastos de traslado a Miami, mencionó que desconoce quién los cubrió. Rechazó que se haya vendido información a alguna revista como se ha divulgado; “a mí no me pagaron nada y no me presto a eso”.