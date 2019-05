Jos Canela de CD9 confirma su salida del grupo

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras seis años de pertenecer a la banda, José Miguel Canela Rivera, conocido como Jos Canela, hizo oficial su salida de CD9.

Desde hace meses se había especulado que el cantante ya no formaba parte de la agrupación, sin embargo, fue hasta hoy que se anunció oficialmente.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el cantante de 23 años compartió la noticia.

He decidido dejar CD9, no espero que me entiendan, puesto que explicar con detalles los motivos de mi salida me parece algo muy personal, pero lo que sí espero es que me apoyen. No es fácil pero se que es la mejor decisión para mí”, señala parte del comunicado.

Tras el anuncio, la mayoría de las Coders le agradecieron por tanta música y le desearon suerte en todo lo que emprendiera.