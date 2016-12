Jorge Santana: ‘Escribir es mi pasión’

NUEVO LAREDO, TAM.- Jorge Santana además de poeta y escritor es comisionado histórico del Condado de Webb y Presidente del Distrito Histórico de San Pedro, empresario y promotor cultural.

Ganador del Premio de Publicación para Obra Escrita 2010 otorgado por el ITCA, Premio Nacional de Declamación 2003 otorgado por el Gobierno de México y múltiples reconocimientos más por su trayectoria como escritor y promotor cultural.

¿A qué edad comenzó el gusto por la lectura?

En el rancho donde crecí carecía del ruido electrónico y de la ciudad, era despoblado, donde el escándalo más terrible eran las campanadas de la pequeña iglesia. Mi aparato electrónico más moderno era una Tv de tubo de los 80s de 19 pulgadas que apenas y recibía 1, en días claros 2 canales. La mejor opción era leer, mi padre tenía unos libreros inmensos de pared a pared con algunas cosas fantásticas y otras…nove luchas de quinta, pero entre esas curiosidades descubrí a muy corta edad a Sor Juana, Guadalupe Amor, Nervo, Neruda, entre muchos otros. Tenía una pequeña casa del árbol donde me refugiaba; ahí leía, jugaba y lo más importante, aprendí a soñar despierto.

¿Qué lo motivo a escribir su primer libro?

Mi madre, que también escribe, recopiló mis garabatos de niño y a los 13 años saqué un librito, terrible por cierto, que reunía mis escritos hasta esa fecha. Mi primer libro con editorial fue a los 19 en España.

¿Cómo lo titulo y que género es?

Vivir y Soñar, así se llamó mi primer libro. Pero bueno, el que toman en cuenta porque fue con editorial se titula Psique, un oscuro librito lleno de drama y rimas.

¿Cuántos libros ha escrito y sus títulos?

Vivir y Soñar (2000) Ed. Personal, Psique (2008) Ed. La Tierra Hoy, Porno sonetos (2012) Ed. ITCA/CONACULTA, Reparaciones (2015) ITCA

¿Ha sido difícil el camino?

Escribir es mi pasión, esto no es un camino, ni fácil ni difícil, es lo que soy y lo que hago, es mi vida. Publicar eso podría ser complicado a veces, porque si no ganas un premio o te das a conocer, no te hacen caso las editoras. Pero nunca ha sido algo difícil, no hablo de escribir, todavía sigo aprendiendo a escribir, hablo del gusto por escribir, es algo que si no me diera la alegría, no lo haría.