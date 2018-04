Jorge “Coque” Muñiz firma contrato con TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.-Con sentimientos y emociones encontradas, el cantante y conductor de televisión Jorge Muñiz firmó contrato por un año con la empresa TV Azteca para participar en el programa de revista “Pásele, yo invito”, que se hará en locaciones y se transmitirá por la señal a+7.2.

En rueda de prensa, el también bolerista adelantó que “serán diez horas a la semana en las que habrá música, concursos y contacto con el público a donde quiera que vayamos”.

Indicó que estará bajo la producción de Marcela Ruffo y todo será en locaciones. “Vamos grabados y el programa tendrá segmentos de ayuda social y comedia”.

Jorge Muñiz reconoció que además de nervios llegó a sentir miedo por esta nueva etapa de su carrera, sobre todo después de haber trabajado muchos años en Televisa, y que se siente como nuevo en una escuela diferente.

“La verdad estoy muy alterado y platicaba con mi esposa que me sentía como cuando llegas a un lugar nuevo con muchas ilusiones y muchas dudas, con el compromiso de que no se vale fracasar”.

“Coque” Muñiz negó haberse sentido desaprovechado en Televisa. “Esto es trabajo y estamos para lo que mande la audiencia; esto es un negocio y hay que caminar donde mejor te traten.

“Estoy agradecido porque no es fácil que te llamen a trabajar después de varios años de no hacer television. Ojalá haya más proyectos porque el contrato es con todas las señales de TV Azteca y me gustaría volver a los programas nocturnos de revista”, externó.

El cantante también dijo que le gustaría que el nuevo segmento en el que participará se convirtiera en semillero de nuevos talentos, así como en escaparate para los exponentes, grupos y compositores que busquen espacio para exponer sus obras.

“Será algo sencillo y divertido que, estoy seguro, la gente aceptara con gusto, a pesar de ser un horario difícil de cuatro a seis de la tarde”.

De manera alterna a ese nuevo contrato, el también actor, hijo del cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, estará en el Teatro Metropólitan con Carlos Cuevas y Francisco Céspedes y luego el 10 de mayo en el Auditorio Nacional.

“La vida pasa tan rápido que hay que trabajar y si no había proyectos para mí en la otra televisora tengo que aprovechar. Debo decir que siempre he sigo agradecido y a través del trabajo lo demuestro; la prueba es que siempre terminé bien todos los proyectos”, enfatizó.

Por último el presentador de televisión visitó los foros de TV Azteca ubicados en la zona del Ajusco, en el sur de la ciudad de México, donde las diferentes producciones le dieron la bienvenida a la empresa.