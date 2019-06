Joe Biden propone otorgar la ciudadanía estadunidense a ‘dreamers’

El debate se realizará durante dos días en el Arsht Center en Miami, Florida, donde participarán los 20 candidatos.

En la primera ronda, que será el miércoles, estarán la senadora Elizabeth Warren, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio y el ex alcalde de El Paso Bero O’Rourke.

En la segunda ronda, el jueves, estarán el ex vicepresidente Joe Biden, el senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, y el ex alcalde de South Bend, abiertamente homosexual, Pete Buttigieg.

​El ex vicepresidente aún no ha ofrecido propuestas detalladas de políticas de migración más allá del esquema.

No obstante, el artículo de opinión es parte de una serie de pronunciamientos sobre políticas de diferentes niveles de detalle, mientras Biden intenta mantener su liderazgo en las encuestas estatales y nacionales de votantes primarios demócratas.

En su artículo, el ex vicepresidente promete una revisión de la política exterior de Estados Unidos en el continente.