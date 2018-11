Joan B. Lee animó a Stan Lee a crear Universo Marvel: Clemente

"Cuando Lee iba a dejar los cómics (porque no le gustaba lo que hacía), le animó a escribir el tebeo que le gustaría a él. Así nacieron los 4 Fantásticos y el Universo Marvel. Si no fuera por ella quizá no existirían", comentó Clemente a Radio Televisión Española. [Agencia]