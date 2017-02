Jimmy Fallon dona $100 mil dólares a su escuela secundaria

NUEVA YORK.- Jimmy Fallon donó 100 mil dólares para ayudar a financiar el programa de arte de la escuela secundaria en la que estudió. Parte del dinero irá al estudio de televisión de la institución.

El anfitrión del programa nocturno de tertulia “Tonight Show” de la NBC se graduó en 1992 de la Saugerties High School, en el norte de Nueva York. Fallon dijo a The Associated Press en una declaración que estaba feliz de poder dar algo en retorno. “Y si alguien allá quiere devolver el favor con una estatua mía o algo así, también me parece genial”, añadió.

Aunque no hay planes de estatua, el superintendente del distrito Seth Turner le agradeció a Fallon por el regalo y dijo en broma que a cambio está dispuesto a eliminar completamente su expediente disciplinario.