‘Jesucristo murió ayer y resucitó al tercer día’

NUEVO LAREDO, TAM.- El calvario que durante el Viernes Santo a través del víacrucis padeció Jesús, fue la representación en la que cientos de feligreses ayer participaron en más de 30 parroquias de la Diócesis de Nuevo Laredo; una de las más concurridas fue la de la Catedral del Espíritu Santo.

Durante algunos minutos el escenario fue la explanada Fundadores, lugar en el que Luis Arturo Aguilar quien representó a Jesús oró, fue traicionado y condenado a morir en el calvario.

Fue aquí, cuando inició el recorrido por toda la avenida Guerrero hasta llegar a la Catedral del Espíritu Santo.

Durante el trayecto, el cual se realizó sin contratiempo alguno, comerciantes y transeúntes tuvieron la oportunidad de presenciar está representación religiosa.

Fue alrededor del mediodía día cuando los más de 30 jóvenes de la agrupación Cristo y Yo responsables de este viacrucis, arribaron al atrio de la Catedral, sitio en el que se desarrollaron las últimas estaciones de este viacrucis, como fue la crucifixión y posteriormente cuando Jesús resucita.

“Este es el día más grande, más significativo para nuestra iglesia, en el que lo acompañamos, lo contemplamos a Jesús hasta la muerte, aquí permanecemos con él, es una práctica religiosa de la iglesia universal. Hay más de 30 parroquias caminando y rezando unos por otros por toda la ciudad”, explicó.

Monseñor Enrique Sánchez Martínez consideró el Viernes Santo, cuando la iglesia está de luto, como el momento preciso para reflexionar.

“Este es el día en que la iglesia calla para contemplar el misterio, porque aparentemente ha fracasado con la muerte, pero no es así”, mencionó.

Sánchez Martínez en su segundo año como obispo indicó que en la Diócesis de Nuevo Laredo, estas fechas se viven con fervor, pero mantuvo el exhorto para aquellas personas que no viven religiosamente estos acontecimientos cien por ciento religiosos. “Yo hago un llamado a todos los católicos a que vivan con fe y lo vivan profundamente y si hay vacaciones porque son días religiosos y aprovechamos para descansar, pero el centro es Jesús, es muy respetable lo que cada persona haga, pero no se olvide Jesucristo y seguimos viviendo la era de Jesús, descansemos, pero no nos olvidemos de Jesús”, concluyó.

