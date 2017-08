Jersey del América entre los peores del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.-La revista inglesa Four Four Two realizó una lista con los 18 peores jerseys de esta temporada a nivel mundial, en la cual la playera del América aparece en el lugar número 4.

De acuerdo con la publicación, los logotipos de los dos principales patrocinadores son demasiado grandes y contrastan con los colores del equipamiento de local del equipo de Coapa.

Asimismo, la revista criticó los rombos de diversos colores de la playera, los cuales la hacen ver como un “sofá italiano barato”.

Aquí la lista completa.

18. Red Bull Salzburg (visitante)

17. Lille (tercer uniforme)

16. Atletico Madrid (local)

15. Bournemouth (tercer uniforme)

14. Swansea (local)

13. Rennes (local)

12. Everton (local)

11. Juventus (tercer uniforme)

10. Stoke (visitante)

9. Ajax (visitante)

8. Liverpool (visitante)

7. Sporting (visitante)

6. Real Madrid (tercer uniforme)

5. Bordeaux (local, tercer uniforme)

4. América (local)

3. Manchester United (tercer uniforme)

2. Feyenoord (visitante)

1. Huddersfield (ambos)