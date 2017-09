Jennifer López urge reconstruir Puerto Rico y dona un millón de dólares

MIAMI.- La cantante estadunidense de origen puertorriqueño Jennifer López hizo un llamado a la reconstrucción de Puerto Rico destruido por el huracán María y dijo que donará un millón de dólares para ese fin, mientras que su novio el exbeisbolista Alex Rodríguez anunció una donación de 250 mil dólares.

Ambas estrellas hicieron el anuncio anoche en el programa de televisión “Todos Unidos” de la cadena Telemundo conducido por Don Francisco, en apoyo a las víctimas de los recientes desastres naturales en México, Puerto Rico, Texas y Florida.

López a través de un video había indicado que los daños “son horribles, se han perdido vidas, no hay energía eléctrica a través de la isla”, al hacer un llamado urgente de apoyo a Puerto Rico y al Caribe con donaciones.

La actriz señaló en el programa de Don Francisco que junto a Rodríguez están utilizando todos sus recursos y relaciones en la industria del entretenimiento, los deportes y los negocios para obtener apoyo.

Por su parte Alex Rodríguez, de padres dominicanos, dijo tras el programa que está trabajando con el cantante puertorriqueño Mark Anthony, con su exequipo los Yanquis de Nueva York y Rob Manfred, el Comisionado de las Grandes Ligas para ayudar a Puerto Rico y “todo mundo dijo que si”.

“Hay gente que está sufriendo de hambre, no tienen agua, no tienen luz y no tienen nada”, explicó Rodríguez.