Javier Duarte pide a PGR que lo investigue por desaparición

En una carta de 20 cuartillas, el ex gobernador de Veracruz manifiesta su disposición para colaborar con las indagatorias sobre las desapariciones forzadas cometidas en su mandato.

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, envió desde el reclusorio Norte una carta a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, para que se le tome declaración en torno al tema de desapariciones forzadas que presuntamente se cometieron durante su administración.

En la misiva, compuesta por 20 cuartillas, Duarte de Ochoa manifestó que en diversos medios de comunicación se ha hecho “alusión” sobre su persona, sobre los delitos que, según la fiscalía de Veracruz, cometieron mandos policiacos.

“Tomando entonces dichas manifestaciones como mi deseo de atender los citatorios y/o notificaciones recibidas y diligencias necesarias en donde se me requiera en todo momento, las veces que sean necesarias, así como mi deseo de ponerme a su disposición para colaborar con las investigaciones derivadas de la desaparición forzada de personas que acontecieron en el estado de Veracruz supuestamente durante mi gubernatura, que se me pretenden imputar injustificadamente por la Fiscalía General del Estado, quien tal y como es del dominio público ha actuado con imparcialidad y con desapego a derecho”, dice la carta.

El ex gobernador señaló que el pasado 15 y 19 de febrero, mandó cartas a la Fiscalía General de Veracruz para que se le informara si existen más investigaciones, averiguaciones previas o carpetas de investigación en su contra por presuntos actos de corrupción, así como por desaparición forzada.

“Y ante su existencia me sea informada de manera expresa, clara, integral y suficientemente detallada los hechos que se me atribuyen como posiblemente constitutivos de delitos dentro de la indagatoria de referencia”, mencionó el ex gobernador en su petición a la fiscalía estatal.

“Y solo una vez que se haya hecho de mi conocimiento los hechos a los que hago referencia en el párrafo inmediato anterior, sirva citarme para comparecer ante usted el día y hora que señale con el objeto de que en ese acto comparezca a dar respuesta a las imputaciones que se me atribuyen y ofrecer las pruebas que sean conducentes para acreditar que siempre he actuado dentro del marco legal”, expresó.

Duarte dijo tener temor fundado de que existan más investigaciones seguidas en contra por la Fiscalía General de Veracruz, por el tema de desaparición forzada de personas, por lo que pidió la intervención de la PGR.