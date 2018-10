Javier Duarte, a favor de que La Haya lo investigue

El abogado del ex gobernador de Veracruz informó que a pesar de no existir cargos por posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública en contra de su cliente, él desea que el organismo lo indague.

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el Senado solicitó a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya iniciar de forma urgente una investigación en contra Javier Duarte por posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública, el ex gobernador de Veracruz informó que espera que el organismo admita la solicitud para que ratifique su inocencia.

Según la solicitud del Senado, entre 2010 y 2016 el gobierno de Javier Duarte adquirió más de 70 mil pruebas falsas de SIDA; además de aplicar quimioterapias falsas a niños con cáncer.

“La dependencia facultada para determinar si existió o no algún tipo de irregularidad, que es la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), determinó que no encontró irregularidad alguna en esta materia y, por lo tanto, no presentó denuncia ante las instancias de Procuración de Justicia, por lo que no existe investigación penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso concreto”, explicó en una carta el abogado en materia civil del ex mandatario local.

En el documento, el defensor agrega que a pesar de no existir cargos sobre este tema contra Duarte de Ochoa, dada la importancia del asunto el ex gobernador “tiene el mayor interés para que esta solicitud proceda y sea admitida por el organismo internacional de mérito, a fin de que se confirme lo que las autoridades nacionales ya determinaron”.

El abogado, Omer Salom García, detalló que a solicitud de su cliente, se presentará “ante dicho organismo internacional de Justicia Penal, a efecto de representarlo, pues, contrario a lo que muchos opinan, es nuestra intención el realizar diligentemente las gestiones necesarias o deseables para impulsar la admisión de esta solicitud del Senado”.