Jared Leto dedica tuit a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- El ganador del Óscar Jared Leto dedicó un tuit a Belinda, donde la llama una gran amiga y le agradece el solicitar apoyo para los damnificados del sismo en el sur del país.

El frontman de 30 Seconds to Mars respondió a una solicitud de ayuda de la intérprete de Sapito, donde invitaba a sus fans y seguidores a ser solidarios con la tragedia que azota al sureste mexicano, principalmente a Oaxaca y Chiapas.

“Eres una inspiración, Belinda, gracias por ser una gran persona y una gran amiga. Haré mi donación a la Cruz roja inmediatamente”, tuiteó el actor.

You’re an inspiration, @belindapop – thx for being such a good person + a great friend. Making @CruzRoja_MX donation immediately. ❤️Mexico🇲🇽 https://t.co/8WXd74jV0U

— JARED LETO (@JaredLeto) 13 de septiembre de 2017