Jacqueline Bracamontes dirá la “neta” en programa de televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora de televisión Jacqueline Bracamontes aseguró que su incorporación al programa “Netas divinas” representa un nuevo un reto en su carrera.

La exreina de belleza, quien acudió a cortar el listón de inauguración de una tienda de ropa para bebés, dijo que su aparición en la emisión del canal U (antes Unicable), será a partir del próximo 23 de abril.

Jackie no ocultó su emoción, pues jamás imaginó estar en el “talk show”, en el que estará acompañada de las nuevas integrantes: Natalia Téllez y Daniela Magún, del grupo Kabah.

Adelantó que resulta motivante participar en un programa en el que los temas cotidianos forman parte de la esencia de esa producción, donde tendrá que compartir un poco de sí misma.

Puntualizó que ser conductora de este programa es completamente distinto, pues deberá abrir su corazón, decir lo que piensa y sus opiniones sobre diversos temas.

“Acá literal ni volteamos a ver las cámaras, es una plática, un cafecito entre amigas y yo, hablamos de nuestras experiencias, es un rollo más personal, pero también está divertido, pero creo que es más complicado que la conducción”, dijo.

Aseveró que con sus citadas compañeras, y Consuelo Duval, quien ya tiene experiencia en la conducción de este programa, serán cuatro mundos totalmente distintos, lo cual resultará enriquecedor e interesante para este proyecto.

“Si pones a cuatro chavas de la misma edad, con las experiencias similares entre sí, estaría un poco aburrido, pero así se vuelve más atractivo para todos”, comentó la tapatía.

Vale la pena mencionar que “Netas divinas” es un programa que ha tenido éxito en la audiencia y que se transmite los días jueves, cuyo elenco anterior estaba integrado por Sherlyn, Yolanda Andrade, Isabel Lascuráin y Gloria Calzada.

Por otro lado, Bracamontes expresó que confía en Lupita Jones, quien dirige el certamen de belleza Mexicana Universal, ya que es una experta en el tema, así que simplemente le desea lo mejor.

Asimismo, platicó que le da gusto que ahora esta competencia tenga forma de “reality”, aunque confesó: “qué bueno que a mí no me tocó así, qué miedo, pero por otro lado se va a conocer mejor a las candidatas y a la hora de tener una ganadora, no sólo la vas a conocer a través de un programa, sino a través de muchos, igual y es hasta más justo”.

Algunos consejos que les da a las aspirantes a la corona es que sean ellas mismas y que no traten de ser algo que no son.