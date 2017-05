J Balvin dice que violencia contra la mujer no es una realidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se replicó un video en el que una madre alertaba sobre el contenido de las canciones de reguetón que su hija pequeña estaba cantando, en específico de Maluma, quien fuera jurado de la Voz Kids.

Cuando se le preguntó a J Balvin qué pensaba de que niños cantaran temas de reguetón que violentan a la mujer y por decir algo, hacen referencia a posturas sexuales, contestó: “No he vuelto a escuchar una canción que diga ‘te pongo en cuatro’ de esas de reguetón, entonces no te puedo decir que eso sea lo que está pasando”.

Desde su punto de vista, en la actualidad no hay las canciones agresivas, violentas contra la mujer, pues cuando le cuestionaron sobre esto señaló.

Entonces la prensa refirió que esos temas seguían siendo vigentes por los feminicidios y la violencia que es una realidad en México. “En la mía no”, dijo.

“Estamos hablando de la música, violencia habrá en todas partes, géneros musicales habrá muchísimos y cada quien con su propia realidad, yo no puedo educar a la gente, cada quien tiene que educar a su familia, hay que educar a sus hijos, yo no soy el profesor de los niños, yo no soy el padre de sus hijos, no pueden poner en manos de un artista la educación”.