Ivanka Trump promueve joyería “convertible” y desata burlas en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera hija, Ivanka Trump, fue el centro de las burlas de decenas de usuarios en Twitter, luego de que su empresa promoviera su joyería “convertible”.

El producto, que fue dado a conocer a finales de la semana pasada, presenta elementos que pueden ser cambiados, a fin de volverlo más versátil.

Los tuiteros comenzaron entonces a preguntar si las piezas convertirse en esposas y monitores de tobillo, esto debido a las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y sus nexos con campaña la presidencial del presidente Donald Trump.

Además de burlas, los usuarios de esa red criticaron que Ivanka contrate maquiladoras extranjeras para fabricar los productos de su compañía, en contra de la política de su padre de “América primero” para la fabricación y el empleo.

Otros tuiteros incluso cuestionaron que la compañía de la Primera Hija promueva joyas en lugar de los derechos de las mujeres.

“¿Vendrán con esposas?”, preguntó Molly Jong-Fast.

Will they come in handcuff? — Molly Jong-Fast🦈 (@MollyJongFast) 26 de enero de 2018

“Me gusta cómo éste se convierte de un diseño de zapato robado (sic) a una tobillera de arresto domiciliario. #Complice”, escribió @TheRuntSquad.

I like how this one converts from a stolen shoe design to a house arrest anklet. #Complicit pic.twitter.com/C5G3eFlAYP — Very Stable Genius Krysti 🐘🏈🏆🐬 (@TheRuntSquad) 26 de enero de 2018

“¡Ooooh, ¿tienes uno que cambia a demócrata que diga que apoya a las mujeres por @IvankaTrump?”, escribió Kayte Terry.

Ooooh do you have one that changes from a Democrat who says she supports women to @IvankaTrump — Kayte Terry (@kayteterry) 26 de enero de 2018

“¿Has pensado en cambiar tu apellido? (No por Kushner – ese nombre está quemado también)”, escribió Rick G. Rosner.