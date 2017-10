Ivana Trump se dijo primera dama y esto contestó Melania

E.U.- Lo sentimos Melania, pero Ivana Trump, la primera esposa del actual presidente de Estados Unidos está reclamando su lugar como la primera dama.

En entrevista con Good Morning America, Ivana, quien es madre de Donald Jr, Ivanka y Erick Trump confesó que habla con el presidente estadunidense cada 14 días y, aunque tiene una línea directa a la Casa Blanca, no quiere abusar de ella para evitar que Melania se ponga celosa.

“No quiero llamarlo ahí porque está Melania. No quiero causar ningún problema por celos o algo porque, básicamente, soy la primera esposa de Trump, soy la primera dama, ok”, dijo riendo la ex modelo de origen checo quien actualmente tiene 68 años, tres años menos de Donald.

Ivana Trump to @arobach: I don’t like to call POTUS at the White House: “I don’t want to cause any kind of jealousy” https://t.co/SiTlUUDX2Spic.twitter.com/nyvSj3Wk9O — Good Morning America (@GMA) October 9, 2017

Bastaron unas horas para que Melania, a través de su vocera, Stephanie Grisham, contestara a las declaraciones de la primera esposa de Trump.

En un comunicado, Grisham asegura que Melania ha hecho de la Casa Blanca “un hogar para Barron y el presidente” y que está orgullosa de ser la Primera Dama.

“Ella planea usar su título y rol para ayudar niños, no vender libros. Claramente no hay sustento para una declaración hecha por una ex. Desafortundamente es sólo un intento de llamar la atención y hacer ruido”.

Ivana también habló sobre los consejos que le ha dado a Trump sobre el uso de Twitter, pues asegura que esta plataforma le puede ayudar a ser entendido y evitar que cambien sus palabras.

“Si él tuitea, el mundo entero puede entender cómo piensa y puede decirlo en sus propias palabras”.

Finalmente, la ex esposa de Trump lo describió como un padre amoroso, que daba todo lo que necesitaban sus hijos, pero siempre estaba en el teléfono haciendo tratos.

“No fue sino hasta que tuvieron 18 años cuando se pudo comunicar con ellos porque podían hablar de negocios”.

Ivana Trump on Pres. Trump as a dad: “He was not the father which would take a stroller and go to Central Park.” https://t.co/iGg9piFeFipic.twitter.com/f7ukRIm4t8 — Good Morning America (@GMA) October 9, 2017

Ivana, quien se encuentra en la promoción de su libro “Criando a los Trump”, se divorció de Donald Trumpp en 1990, luego de 13 años de matrimonio.