Itavu solucionará problemas de escrituras

NUEVO LAREDO, TAM.- En sus primeros días como delegada del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en Nuevo Laredo, Laura Teresa Zárate Quezada, dijo encontrar como únicos y principales problemas, la escrituración de casas.

“Quiero dejar en claro que no es culpa de ITAVU, el que no se entregan las escrituras, lo que pasa es que el fraccionador vendió mal los terrenos, ya que un solo terreno lo partió en dos, y lo vendió de esa forma, entonces no se pueden hacer dos escrituras, vamos a hablar con los fraccionadores, y arreglen ese detalle, y poder ayudarles con sus escrituras”, mencionó Zárate Quezada.