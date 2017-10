ITAVU activará 3 programas; bloqueras podrían comenzar a operar

NUEVO LAREDO, TAM.- En cuanto al programa estatal de las Bloqueras Comunitarias, permanece suspendido en su totalidad, con alguna esperanza de que sea puesto en marcha a la brevedad, ya que incluso al concluir la administración de Egidio Torre Cantú, la maquinaria de la primer bloquera en Reservas Territoriales fue retirada, así como la que se ubicó en el fraccionamiento ITAVU.

“Yo espero que en las próximas semanas se estén activando 3 programas, ya me confirmó el Coordinador de Delegaciones del estado de Tamaulipas, no me adelantó nombre, pero sin duda serán de gran beneficio para la ciudadanía, ya que es la finalidad de nuestra oficina y podamos sustituir por mientras la necesidad de lo que sería la elaboración de bloques”, comentó.