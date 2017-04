Israel aplaza sus elecciones por concierto de Britney Spears

ESTADOS UNIDOS.- En la ciudad de Tel-Aviv, el Partido Laborista, principal fuerza de la oposición en Israel, decidió aplazar un día la elección de su presidente en julio para evitar que sea el mismo día del concierto de la cantante Britney Spears, indicó el parlamentario el miércoles.

El ex jefe del partido y ex ministro de Defensa, Amir Peretz, explicó que la coincidencia de las fechas podría convertirse en una pesadilla logística, en particular en lo que concierne al tráfico.

Ahora las elecciones serán el 4 de julio, mientras un día antes los ciudadanos podran disfrutar del concierto de la estadounidense.

Sin embargo, El diario Haaretz, citando a un alto responsable laborista bajo anonimato, habla que este movimiento de fecha también se vincula por la falta de agentes de seguridad, pues el 3 de julio, debido al show de Britney Spears la seguridad estaría con ella.