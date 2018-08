Irresponsable conductor causa aparatosa colisión

NUEVO LAREDO, TAM.- Por invadir una vía preferencial, un imprudente conductor laredense, provocó un aparatoso accidente, que solo dejó daños materiales.

Jorge Alberto, de 45 años, residente en Laredo, Texas, ahora deberá pagar los daños, además de la multa que le fue impuesta por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El laredense conducía un automóvil Cadillac modelo 2003, circulando de norte a sur por la avenida Lerdo de tejada.

Al llegar al cruce con la calle Morelia, Jorge Alberto invade una vía de preferencia y su unidad es impactada por otro vehículo.

Se trata de un Nissan Máxima modelo 2008, manejado por Marta Mariela, de 31 años, con domicilio en la colonia Campestre, quien iba por Morelia y tenía vía de preferencia.

“Venia por Lerdo de Tejada, llegó a Morelia, no hay alto en disco, me paso y un auto Máxima me pego del lado izquierdo”, fue lo que Jorge Alberto declaró ante elementos viales.