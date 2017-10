iPhone X ofrece avanzado sistema de identificación facial

NUEVA YORK.-Apple está ofreciendo una interesante forma de desbloquear el nuevo iPhone X: Simplemente, mire fijo el aparato.

Se trata de un sistema de identificación facial que reemplaza el sensor que reconoce las huellas digitales presente en algunos modelos.

¿Qué tan efectivo –y práctico– es el nuevo método? Después de todo, es más sencillo alinear el dedo en el sensor que el rostro en el teléfono.

El iPhone X cuesta unos 1.000 dólares, esto es, 300 dólares más que el iPhone 8.

Algunos factores a tener en cuenta:

MEJOR DETECCIÓN DEL ROSTRO

Varios aparatos androides ya utilizan la tecnología de identificación facial. Samsung tiene un sistema de desbloqueo que usa el iris de los ojos. Pero cosas como los anteojos pueden hacer que no funcione.

Mientras que los androides emplean fotos tomadas con una cámara de dos dimensiones, el iPhone X usa una 3-D. Durante la configuración inicial, el iPhone instruye al usuario para que rote la cabeza y pueda obtener una imagen más completa de uno, que analiza 30.000 puntos del rostro, para ser específico. Puede reconocer a alguien incluso si utiliza anteojos o una gorra, analizando otras partes del rostro.

El sistema de Apple, por otro lado, se actualiza constantemente. Cada vez que una persona activa el aparato usando la identificación facial, incorpora automáticamente pequeños cambios, como una barba que crece o simplemente el envejecimiento natural. En los androide, hay que ir a la configuración para incorporar novedades.

Todo esto tiene un límite. Si alguien se afeita la barba, es un cambio demasiado grande como para que el iPhone X lo admita. En estos casos hay que usar una contraseña, pero el teléfono recordará el cambio la próxima vez.

RECONOCIMIENTO

Comparé la identificación facial del iPhone X con la del Galaxy Note 8 de Samsung y los sistemas del Pixel 2 de Google y el V30 de LG. El V30 mejora la tecnología de los androides al pedirles a las personas que giren levemente la cabeza durante la configuración inicial, aunque en la práctica el sistema de reconocimiento del Pixel es superior.

Solo el iPhone y el Pixel me reconocieron con anteojos.

El atuendo y los disfraces pueden afectar el reconocimiento facial. Los teléfonos me reconocieron con una gorra de Papá Noel pero no con una barba. La ropa de invierno no impidió al reconocimiento, siempre y cuando el rostro no estuviese cubierto por una bufanda.

La identificación facial de Apple mejoró bajo un sol brillante y funcionó también a oscuras, gracias a sensores infrarrojos. Esto es importante cuando alguien se despierta en medio de la noche y debe revisar Facebook o Tinder. Para el que lleva la cuenta, Pixel funcionó bajo el sol, pero no en la oscuridad. Con Samsung fue al revés. Samsung también me reconoció con barba.

Y el iPhone se desbloqueó después de un corte de cabello.

ADIÓS A LAS HUELLAS DIGITALES

La tecla de inicio desapareció para dar más espacio a la pantalla. Otros que hicieron esto pasaron el scanner que reconoce las huellas digitales a la parte trasera del teléfono. Apple eliminó directamente esa opción. Solo tiene una contraseña y la identificación facial.

También se puede usar la identificación facial para confirmar compras y conectarse a aplicaciones de bancos.

En resumen, la identificación facial de Apple funciona bastante bien, aunque me hubiera gustado que mantuviese la opción de las huellas digitales.