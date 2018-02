IPhone explota en una peluquería sin motivo aparente

Todo transcurre con normalidad en esta peluquería de Vietnam, hasta que de pronto un estallido los impacta a todos. Fue un iPhone 6 Plus.

CIUDAD DE MÉXICO.-Todos hemos oído hablar de los Samsung Galaxy Note 7 que estallan; se podría decir que el 2016 fue el año de los teléfonos celulares en llamas. Pero aunque del lado de Samsung esto parece estar completamente controlado, parece que ahora es Apple quien tiene problemas en este sentido.

No se sabe qué ocurrió con este teléfono en una peluquería. Pudo ser una falla puntual de ese iPhone 6 Plus, un cargador defectuoso, que haya sido sometido a demasiado calor u oprimido. Motivos hay muchos, más allá de que existan lotes de iPhone 6 defectuosos. Si tienes uno, no creemos que tengas por qué entrar en pánico.

El iPhone que estalló en una peluquería

Según el video, todo transcurría normal en la estética. Incluso se puede observar a una clienta recibiendo servicio. Pero, de pronto y sin advertencia alguna, se escucha y ve un potente estallido. Quizá un poco más potente del que podrías imaginar proveniente de un pequeño iPhone.

Por suerte, nadie salió herido, aunque poco faltó. Una chica se encontraba justo al lado del teléfono cuando explotó y por lo que vimos, estuvo a nada de quemarse la mano; o quizá haya tenido quemaduras menores. Aún no se sabe mucho más de lo que se ve en estas imágenes. El video fue subido a YouTube el 31 de enero de este año y está fechado el 25 de enero.

Después de la explosión, la cámara enfoca el gadget de Apple completamente calcinado. Todo parece indicar que el incidente tuvo lugar en Vietnam. Por ahora, Apple no ha declarado nada al respecto, tampoco se ha hecho saber qué sucedió exactamente.