Involucran a hija de Vicente Fox en secta sexual; su padre rechaza acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, sobre la secta NXIVM, 7 mexicanos están relacionados con este grupo entre ellos Emiliano Salinas Occelli y Ana Cristina Fox, hijos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, respectivamente.

Además, figura Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, quien supuestamente era propietaria de una casa en Michigan, donde se realizaban rituales de la secta NXIVM.

Por dichas acusaciones, Vicente Fox rechazó las versiones que ligan a su hija Ana Cristina, pues dijo que “está formada en valores y virtudes; en el respeto y la dignidad”.

El ex presidente difundió un comunicado que Ana Cristina Fox de la Concha puso en sus redes sociales en el que detalla que en el 2003 asistió a un curso de 10 días de la organización en la Ciudad de México y que en los 16 años que han pasado “jamás volví a tener contacto” con esa institución.

Asimismo, rechazó cualquier información que intente vincularla con las “actividades ilegales y deplorables” de las secta NXIVM y señaló que siempre ha estado apegada a valores de “respeto y dignidad”.

Otra mujer involucrada en esta secta es Loreta Garza Dávila, empresaria de Nuevo León, Monterrey, quien estaban al frente de la escuela “Rainbow Cultural Garden” y cuyas hermanas también han sido acusadas de complicidad.

El próximo 28 de mayo, la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, seguirá el juicio contra Keith Reniere, uno de los fundadores de NXIVM, secta que esclavizaba sexualmente a mujeres y las marcaba con un cautín ardiente.

Rechazo enérgicamente tan viles calumnias en su contra. https://t.co/7LcivPShQg — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 26 de mayo de 2019



De acuerdo con la investigación se encuentran involucrados al menos 7 mexicanos, posicionados en buena posición económica y de los cuales dos son hijos de ex presidentes. NXIVM fue creada hace dos décadas como organización motivacional por Keith Raniere, quien ofrecía sus enseñanzas de autoayuda a través de su Programa de Éxito Empresarial (ESP por sus siglas en inglés), desde el cual reclutó algunas de sus esclavas sexuales.