Invitan al selectivo de levantamiento de pesas

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Cultura Física y Deporte realizará el 14 de diciembre el selectivo municipal en la disciplina de levantamiento de pesas, para seleccionar a quienes representarán a Nuevo Laredo en la Olimpiada Regional y Estatal 2019, los interesados ya se pueden registrar.

El entrenador Miguel González Tovar, comentó que el registro cierra el 12 de diciembre, por lo que invitó a los atletas a inscribirse en las oficinas de la dependencia ubicadas en el interior de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

El selectivo se efectuará a las 6:30 de la tarde en el gimnasio ‘Rafael Elizondo Escamilla’, con junta previa a las 6 de la tarde en el Gimnasio Municipal y Arena de Box Ricardo “Finito” López.

Podrán participar en las categorías Sub 13 de 12 y 13 años, sub 15 de 14 y 15 años, sub 17 de 16 y 17 años, sub 20 de 18 a 20 años en las ramas femenil y varonil.

Es requisito indispensable presentarse en el selectivo municipal, para participar en la Olimpiada Estatal.

Para mayor información pueden comunicarse al 719-47-82.