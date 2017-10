Invitan a evitar Halloween

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque el Día de Halloween o también llamado Día de las Brujas, es uno de los festejos más populares, diferentes corrientes religiosas se oponen a su celebración e invitan a la gente que lo festeja a reflexionar y evitar participar en esta fiesta pagana y sobre todo inducir a los niños.

Rogelio Lozano Alcorta, participar de la Catedral del Espíritu Santo, mencionó que no se considera pecado el celebrar esta fecha, que muchos la relaciona con el diablo, lo que sí se considera pecado es inducir a los niños a realizar prácticas que no les deja beneficio alguno.

“No tanto es que no se pueda festejar, es una fiesta pagana que no tiene sentido, no deja valores en el corazón, en la mente del niño, y qué ha hecho la iglesia católica a este respecto, no celebrar el Día de las Brujas sino celebrar el 1 de noviembre se celebra el Día de todos los Santos a nivel universal”, indicó.

El presbítero señaló que sustituyendo está tradición americana de celebrar a las brujas, en algunas parroquias, entre ellas la catedral, este domingo realizarán una misa y los niños irán vestidos de los diferentes santos de la iglesia católica.

“A través de estos disfraces de santos, ellos adquieren valores, virtudes que los hicieron llegar a ese grado de santidad celebrar a todos los santos, es celebrar a todos aquellos que ya están con Dios, pero que es imposible que la iglesia católica los reconozca a ellos como tal”, comentó.

Para la iglesia católica, el día 31 no tiene ningún sentido , por ello solamente se celebra el Día de todos los Santos y después de los fieles difuntos.

“POR SEGURIDAD NO A LA CELEBRACIÓN DEL HALLOWEEN”

Más que por cuestiones religiosas, por seguridad, no se debe festejar el Halloween o Día de Brujas, ya que este festejo con raíces americanas se presta mucho para delinquir consideró el pastor Aarón Méndez.

“Este festejo, no es una costumbre propia de México, y muchas de las veces la gente no sabe ni qué es lo que festeja o su significado, no es algo conveniente, mucho menos para los niños, el hecho que se realice especialmente de noche, ya lleva un riesgo consigo, incluso en Estados Unidos, en éste tipo de festejos siempre hay cosas por lamentar, decesos de personas que dan otro sentido a la celebración, ahora que se puede esperar de las ciudades o lugares en los que la violencia está presente”, explicó.

Aarón Méndez comentó que la celebración del Día de las Brujas, va en contra de los principios del cristianismo, al ser considerada una fiesta pagana, dedicada al diablo.