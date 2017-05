Invierte gobierno municipal 1,300 mdp en obra pública

NUEVO LAREDO, TAM.- Este año, Nuevo Laredo es récord en obra pública al invertirse en la ciudad casi 2 mil millones de pesos provenientes del gobierno municipal, estatal y federal en más de 434 proyectos que están generando mano de obra, así como derrama económica en negocios, y servicios.

Las obras son de conservación y mantenimiento, cultura, edificaciones, infraestructura educativa, deporte, parques, pavimentaciones, adecuaciones viales por mencionar sólo algunas para mejorar la vida de los neolaredenses.

El presidente municipal Enrique Rivas, explicó que este año son mil 300 millones de pesos que ejerce el Ayuntamiento en obras, más otros 300 millones aportados por el gobierno del Estado a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca y 500 millones más provenientes del gobierno federal para la ampliación de la garita del Puente Internacional número 2.

“Lo he venido diciendo, en Nuevo Laredo no trabaja quien no quiere porque hay mucha obra, vienen nuevas maquiladoras y ampliaciones, la instalación de nuevas franquicias y eso nos da realce, nos hace más atractivos como ciudad”, destacó el alcalde.