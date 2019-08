Invidentes se ayudan para sobrevivir

NUEVO LAREDO, TAM.- En los últimos años para el señor Moisés Nova de 45 años de edad, la vida no le ha sido nada fácil, ya que al carecer de la vista, y al salir a la calle, tiene que ir sorteando los automóviles, además de topar con tanto obstáculos que hay en la calle, para ello, se apoya con un bastón.

El hombre quien tiene su domicilio en Dionisio Carreón 353 sur colonia Buenavista, mencionó que acudió al Hospital General “Solidaridad” para solicitar insulina para María Guadalupe de 50 años de edad con quien vive desde hace un año, y que también perdió la vista a causa de la diabetes.

“Como ella estaba sola se anunció en el radio con Gálvez que necesitaba conocer compañeros, amigos que platicaran con ella, para tener amistades porque ella no salía de su casa, y fue así como nos conocimos y decidimos vivir juntos para apoyarnos los dos”, indicó.

Destacó que desde entonces los dos se ayudan en los quehaceres de la casa, él le ayuda a hacer de comer porque a ella le afecta mucho la lumbre de la estufa, su pareja se aplica insulina dos veces al día, hay ocasiones en que se le descompensan los niveles de glucosa.

Añadió que María Guadalupe no se sabe guiar sola, cuando sale lo hace con él, de esa manera la van pasando esperando que alguien les tienda la mano, sobre todo, que tienen que juntar para pagar la renta que es de 800 pesos por mes. Tiene un hermano quien a la semana le ayuda con 200 pesos que utilizan para comprar algo de comida.

Moisés precisó que en 1992 perdió la vista en un ojo por un accidente que sufrió cuando trabajaba de albañil en Magnéticos, luego le extrajeron la rebaba, y por desidia ya no fue a la segunda cita. En el 2005 se dio un golpe en el ojo y fue perdiendo la vista poco a poco.

“Luego también me afectó el otro ojo, y pues ahora ya no veo nada y aquí ando tengo que salir a la calle para lo que se ofrezca, vine por la insulina de María, y de paso voy al DIF haber si me dan una despensa, sí batallo para andar en la calle, pero pues tengo que salir”, indicó.