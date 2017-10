Investigan causas de choque en Reynosa

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Autoridades estatales y federales deberán de determinar el motivo y las circunstancias que propiciaron un accidente en el cual, se reportaron 37 obreros lesionados y seis más perdieron la vida, la madrugada de este martes frente al aeropuerto internacional de REynosa, señaló Pedro Granados Ramírez.

“Fue un accidente frente al aeropuerto, donde un transporte de personal que abría en maquiladora tuvo un percance y se voltea generando más de 37 lesionados y seis personas fallecidas, estuvo atendiendo el sistema de Protección Civil y municipio de Reynosa y Río Bravo, Cruz Roja, Secretaría de Marina, Policía Federal, quienes se coordinaron para dar atención rápido en este accidente”, indicó.

El Coordinador Estatal de Protección Civil señaló que no tienen en claro los motivos que derivaron en el accidente, “porque no fue choque, fue volcadura, no sabemos si el chofer iba dormitando, simplemente atendimos la volcadura que se reportó a las 01:30 de la mañana”, señaló.

El frente frío número cuatro que ya afecta a la región noreste del país, provocará lluvias moderadas en algunos puntos del estado condición que se prolongará hasta el próximo jueves aumentando la posibilidad de lluvia en algunas zonas, señaló.

Señaló que se ha alertado a todas las autoridades para que tomen en cuenta que va a llover y que ya se tiene muy saturado los ríos, además de que está al tope y sistema lagunario.

“Todo ello hace que nos lleva fuerte, que tengamos problemas, el desfogue se hace más lento y esta sea una condicionante para que las autoridades se prevengan”, señaló.

El funcionario estatal dijo que luego de las fuertes precipitaciones que se presentaron en la zona sur del estado en donde se presentaron problemas de inundaciones, que está, ya ha vuelto a su normalidad.

“La normalidad se estableció desde la semana pasada, tuvimos de 2 a 3 días con agua en esas colonias de Altamira y tardamos en drenarla utilizando el equipo que facilitó COMAPA y CNA después se realizaron acciones de limpieza, estamos en proceso de mecanismos para el retorno total de la normalidad”, indicó.