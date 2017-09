Investigan a pastor del Edomex que anunció matrimonio con niña de 12 años

EDO.MX.- El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), Eduardo Valiente informó que el pastor evangélico que en días pasados anunció a través de redes sociales su matrimonio con una niña de apenas 12 años de edad, ya es investigado por la Policía Cibernética mexiquense.

De acuerdo a lo señalado por el funcionario local, se está a la espera de que la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) dé inicio a la investigación y realice la solicitud sobre el caso, para proceder a determinar la existencia de algún delito por padre del religioso que se ha identificado como Jorge.

Al respecto, Valiente Hernández indicó que “los patrullajes en el ciberespacio detectamos innumerables situaciones que pueden ser constitutivas de delitos, si encontramos algo similar daría pauta a una denuncia derivado de las investigaciones que podríamos hacer nosotros. En el caso que se nos comenta (el pastor evangélico) esperar la solicitud o instrucción ministerial que aún no tenemos”.

Cabe recordar que como informara el portal Reporteros en Movimiento, el pastor residente en el municipio de Chalco, la unión marital con la menor de edad se daría por haber recibido el llamado de Dios, quien le ordenó que se casara con Linda.

“Dios ha escogido a una jovencita para que sea mi esposa. Señor: ¿Por qué ella? Y hoy, hablando en la madrugada con él, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar, por lo cual le dije: Amén, Señor, así será”, escribió el religioso en su cuenta de Facebook.