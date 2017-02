Investiga Contraloría constructoras patito

Si cobraron y no hicieron la obra, eso constituye un delito de grande. [Agencias]

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Contraloría Gubernamental solicitará informes a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre la supuesta asignación de obra pública a unas 500 empresas constructoras, para abrir un expediente y posiblemente actuar a través de la Procuraduría General de Justicia, ante el supuesto cobro de obras que no se ejecutaron lo que constituye un delito de fraude.

“Si cobraron y no hicieron la obra, eso constituye un delito de grande y en ese sentido, vamos a proceder de manera legal”, dijo Mario Soria Landero, Contralor Gubernamental.

La semana anterior pedí datos al líder estatal de la CMIC ya que en declaraciones suyas, primero se refirió a 300 constructoras fantasma, después habló de 500. La semana que viene voy a platicar de nueva cuenta con él para que me de más datos”, dijo el funcionario estatal.

Indicó que por parte del Gobierno de Tamaulipas esta situación está siendo revisada por la Secretaría de Obras Públicas, dependencia que aún no ha turnado el caso a la Contraloría Gubernamental, Lo que debe de quedar en claro es que si aún se les debe algun recurso a este tipo de empresas, no se les debe de pagar, debido a que para ello se deben de cumplir una serie de requisitos que obviamente no tienen estas, indicó.

“Hay una bitácora de obras que debe de ser llenada por un supervisor de la SOP y que incluye pruebas fotográficas, reporte de avance, visitas al lugar donde se está construyendo la obra y la supervisión de la misma, lo cual, evidentemente no se cumple en esos casos”, indicó.

Adelantó que cada uno de esos casos habrá de ser investigado y destacó que la próxima

Semana solicitará una reunión con el líder estatal de la CMIC para conocer más detalles de estas supuestas constructoras fantasmas a las que él públicamente se ha referido.

Descartó cualquier posibilidad de que los delitos en los que hayan incidido puedan prescribir y puntualizó que todos los caso que puedan haberse presentado en el anterior sexenio pueden ser investigados por esta Contraloría.

En caso se la Contraloría abriríamos un expediente, en el caso de la Procuraduría se daría vista a una carpeta de investigación, para que se proceda de acuerdo a la Ley considerando que ello, sería un delito equiparable al fraude, terminó.