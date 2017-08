Invalida INEE evaluación a 97 Asesores Técnicos Pedagógicos en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque no perderán su empleo, un grupo de 97 Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) en Tamaulipas, que resultaron idóneos en la evaluación del 2015, serán obligados a volver a evaluarse.

“La evaluación que tuvieron no cubre ciertos criterios técnicos, estos instrumentos no cubren los parámetros que estaban previamente determinados para llevar a cabo la medición de conocimientos o habilidades”, dijo Rafael Uribe Macedo.

El Director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Tamaulipas comentó lo anterior, luego de ser consultado acerca de la inconformidad que existe entre ese grupo de ATPs que ya fueron evaluados, que resultaron idóneos para desempeñar esa tarea, pero que no le están siendo reconocidos esos logros académicos.

“Al momento de llevar a cabo la revisión de resultados, se detecta que ciertos instrumentos no cubren los parámetros que estaban previamente determinados para llevar a cabo una medición de conocimiento o habilidades, por lo tanto, no cumplieron su función y no sirven para la evaluación”, comentó.