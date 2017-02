Invade nostalgia a Aída Cuevas al recordar a Juan Gabriel

TOLUCA.- La cantante de música vernácula, Aída Cuevas, confesó que a cada momento le invade la nostalgia al recordar a su amigo Juan Gabriel, y que esta noche hará hasta lo imposible para que no la traicionen las lágrimas.

La cantante desfiló orgullosa con su traje de charro en la alfombra verde, previo al inicio del concierto “Eternamente Juan Gabriel”, en el Foro Pegaso.

“Tengo un nudo en la garganta desde hace ya varios días, es que desde que llegamos a los ensayos, y hoy también se siente su presencia, la verdad constantemente me embarga la nostalgia y me dan ganas de llorar y espero no hacerlo esta noche”.