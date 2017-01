Internet está intentando que una media cebolla tenga más followers que Trump

ESTADOS UNIDOS.- ¿Puede media cebolla metida en una bolsa de plástico superar a Donald Trump? Tal vez no en los colegios electorales, pero Internet está intentando con todas sus fuerzas que sobrepase a Trump en número de followers. ¿El objetivo? Sacar de sus casillas al 45º presidente de los Estados Unidos.

Trump lleva un par de días molesto con la asistencia a su investidura. Las fotos parecían indicar que había menos gente de lo esperado, y eso fue lo que publicaron los medios —pero el presidente los desdijo afirmando que había “como un millón o un millón y medio de personas” (en realidad había unas 250.000). Más tarde, Trump tuiteó que 31 millones de personas habían seguido la toma de posesión desde sus casas, 11 más que en 2013.

What if this account that is simply half an onion in a Ziploc bag ended up with more followers than @realDonaldTrump? pic.twitter.com/D28lODPZLO

— Half An Onion (@HalfOnionInABag) January 20, 2017