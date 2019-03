Instan al Parlamento británico a respaldar acuerdo Brexit

Las esperanzas de May de que se apruebe su proyecto para el Brexit dependen de ganar algunas concesiones de la UE en los próximos días. [Agencias]

LONDRES.- El presidente del Partido Conservador instó el sábado al Parlamento británico a respaldar un acuerdo impopular para que Gran Bretaña se separe de la Unión Europea mientras los funcionarios británicos y comunitarios buscan avanzar en el tema.

Brandon Lewis advirtió a los legisladores renuentes, incluyendo a muchos en su propio partido, que si el plan del gobierno para el Brexit es rechazado el martes, es posible que Gran Bretaña termine en quedándose en la UE.

“Necesitamos ganar ese voto”, dijo a la BBC.

No hay señales de progreso en las conversaciones de última hora entre Londres y la UE y no hay indicios de un cambio importante en el Parlamento a favor del proyecto de ley de la primera ministra Theresa May, que fue rechazado tajantemente en enero y permanece prácticamente sin cambios.

