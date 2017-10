Instalarán empresa coreana en Parque Industrial El Progreso

NUEVO LAREDO, TAM.- El Parque Industrial El Progreso está por recibir su primera empresa, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Solís Morales, dijo que ya se está en negociaciones con la empresa Coreana, la cual en 3 semanas estará en Nuevo Laredo con el grupo de ingeniería y proyecto por parte de la empresa, para evaluar la posibilidad de quedarse con 5 hectáreas del parque.

Javier Solís, señaló esta es una de varias empresas que pertenecen a un grupo, que prácticamente esta hermanado o es parte del grupo que manejan a KIA y a HYUNDAI, siendo ya proveedores de la empresa KIA, por lo que esto les abre un abanico de oportunidades muy interesante.

“Prácticamente tenemos ya todo el acceso al MEXII, tenemos ahorita una empresa Coreana, yo estuve con ellos la semana pasada en la ciudad de México, sobretodo revisando el anteproyecto de ellos, sus necesidades sobre todo en la cuestión de energía eléctrica, y todos los servicios que van a necesitar en el parque, importante que esta gente regresó a Corea y traen la intención que en 3 semanas venir ahora a Nuevo Laredo, esto nos abre a nosotros un abanico de oportunidades muy interesante, tan es así que yo me he atrevido a ofrecerles que se queden con el Parque completo, en el sentido de que ya tenemos el fideicomiso, si son proyectos viables, bastante factible para ellos y para la ciudad, porque no aprovechar y que busquen ellos acomodar diferentes empresas hermanas en el mismo sector”, indicó.