Instalan primeros prototipos del muro de Trump

TIJUANA.- Los primeros prototipos del muro de Trump, ya están listos, a tan solo una semana de haber arrancado los trabajos encabezados por seis compañías, que compiten para obtener el lucrativo proyecto.

En los terrenos federales de Otay Mesa, justo en la frontera entre México y Estados Unidos, un inmenso muro de concreto de más siete metros de altura, y tres metros de profundidad, es el más grande de los tres prototipos concluidos, de ocho que se tienen planeado levantar.

El muro se asemeja al que divide Israel y Palestina, y de acuerdo al proyecto se pretende que tenga cámaras de seguridad, sensores y paneles solares, esto para evitar el flujo ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

Cada prototipo tendría un costo de 450 mil dólares

Serían financiados por la administración federal de Estados Unidos, que está contra reloj, ya que

los modelos deben estar concluidos a más tardar el 28 de octubre.

En la zona donde se realizan las obras se mantiene una extrema vigilancia

Está restringido el acceso únicamente para personal de la oficina de aduanas y protección fronteriza, y obreros de las empresas constructoras.

Del lado mexicano la gendarmería también ha montado un operativo especial para evitar que personas puedan observar los trabajos de construcción, manteniendo permanentemente 10 elementos de la corporación que se encargan de vigilar que nadie se asome al lado americano.

En la región Tijuana-San Diego, el inició de la construcción de los prototipos del muros de Trump, ha causado molestia entre amplios sectores de la sociedad de ambos lados de la frontera.

Definitivamente, la posición de México es objetar completamente la construcción de un muro. Nosotros siempre hemos considerado que somos amigos, que somos vecinos; somos aliados, somos socios, y entre socios y amigos no se hacen este tipo de cuestiones

Declaró la cónsul general de México en San Diego, Marcela Celorio.

Se van a dar cuenta de que es una inversión inútil porque si alguna persona quiere cruzar a Estados Unidos de manera ilegal la frontera, no digo que sea lo ideal, lo va a hacer con o sin muro

Expresó el presidente de la Coparmex Nacional, el empresario bajacaliforniano, Gustavo de Hoyos Walter.

Hasta el momento organizaciones pro-migrantes de San Diego y California no han informado de manifestaciones que se vayan a realizar en la zona de la construcción de los prototipos, sin embargo se teme que haya enfrentamientos contra grupo radicales de norteamericanos.

Progress check: construction of concrete wall prototypes is well underway in San Diego. #BorderSecurity pic.twitter.com/3iVQgjHid7

— CBP (@CustomsBorder) 3 de octubre de 2017