Instala Delfina plantón en el Tribunal Electoral del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del movimiento #MarchaDeLaEsperanza, Delfina Gómez, ex candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, instaló un plantón a las afueras del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), en Toluca, donde pidió a las autoridades que “limpien la elección” de la entidad.

En tanto, el representante de Morena ante el INE en el Edomex, Horacio Duarte, se pronunció en contra de los consejeros del INE al realizar una serie de omisiones que llevarían a la anulación de las elecciones.

“Hace unos días el INE dijo que no hubo rebase de topes de gastos de campaña del señor Alfredo del Mazo, es decir, las instituciones están al servicio del régimen. Los consejeros, no vieron lo que pasó en el territorio del Estado de México, no quieren ver por que tienen tapados los ojos con dinero”, dijo.

Por su parte, Delfina Gómez, señaló que la decisión de cambiar su ruta fue para presionar a las autoridades para que actúen con rectitud y devolverles el triunfo que por ley les pertenece.

Al grito de “¡El voto se respeta!, ¡No al fraude!”, los simpatizantes acompañaron en todo momento a sus dirigentes.