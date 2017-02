Insistirán diputados federales ante Hacienda

NUEVO LAREDO, TAM.- Se comprometen diputados federales tamaulipecos a insistir ante Hacienda para establecer un nuevo mecanismo que permita competir con los precios de Estados Unidos, y evitar que gasolineros suspendan actividades en varias ciudades de la frontera norte como presión al gobierno federal.

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona dijo que comprende a los empresarios gasolineros, sin embargo, consideró que de todas formas sí existe competencia con Texas gracias al subsidio que pagan los propios empresarios gasolineros, porque si se suma el gasto que realiza un automovilista por cruzar a Laredo para comprar gasolina, entonces el ahorro no es mucho.

Abdala Carmona precisó que los diputados federales del PRI representativos de la frontera norte son quienes solicitan se modifique el decreto presidencial para obligar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a cubrir el subsidio y no sean los dueños de las gasolineras; y en segundo, piden que el subsidio quede en el precio en que se venden las gasolinas a los concesionarios.

“Para el martes se debe discutir y nosotros seguimos en la lucha. Si aplicaran el subsidio no tendríamos problema, y no quieren aplicar el subsidio porque se les regresa hasta después. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el subsidio ya venga integrado. Lo que pasa es que los gasolineros ya no quieren pagar el subsidio, y en alguna parte tienen razón y en otra no, la verdad”, explicó Abdala Carmona.