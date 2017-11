Insiste IP en castigo contra Norma Salazar

Hay una gran cantidad de información acerca de una gran cantidad de bienes propiedad de la ex alcaldesa. [Agencias]

Hay una gran cantidad de información acerca de una gran cantidad de bienes propiedad de la ex alcaldesa. [Agencias]

El líder del comercio establecido en ese municipio fronterizo, exigió al Gobierno de Tamaulipas, al Municipio de Matamoros y al Congreso del Estado de Tamaulipas y su presidente así como a la Auditoría Superior del Estado dependiente de este, no ser cómplices del mayor robó a la historia de Matamoros.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ante el escándalo por la riqueza inmobilaria en Texas que diversos medios de comunicación destaparon misma que supuestamente fue adquirida por la ex alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vazquez, cuando fungió en ese cargo, Roberto Osvaldo Castillo Hernández, pidió a las autoridades no solapar ni hacerse cómplices de lo que calificó el mayor robó al erario público de Matamoros.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros, dijo qué hay una gran cantidad de información acerca de una gran cantidad de bienes propiedad de la ex alcaldesa y sus prestanombres.

“En ello también está incluido el actual regidor Antonio Amaro Chacón, quien pretende padecer amnesia ya que fungió como director jurídico de esta negra administración y por quien pasaron todos los contratos y su ex secretario particular Daniel Sosa Carpio, hoy diputado suplente”, indicó.

El líder del comercio establecido en ese municipio fronterizo, exigió al Gobierno de Tamaulipas, al Municipio de Matamoros y al Congreso del Estado de Tamaulipas y su presidente así como a la Auditoría Superior del Estado dependiente de este, no ser cómplices del mayor robó a la historia de Matamoros.

Explicó que es una burla para los ciudadanos de Matamoros que la ex alcaldesa del PAN “Salazar Vazquez” se mantenga impune una vez que la Auditoría Superior del Estado documento de manera oficial un desfalco por 1371 MDP a las arcas Municipales durante los tres años que gobernó la panista y por si no fuera poco también la auditoría superior de la Federación le detectado inconsistencias por 756.3 MDP de faltantes en recursos federales.