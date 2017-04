Inquieta próxima liberación de los precios de gasolinas

NUEVO LAREDO, TAM.- La liberalización de los precios de las gasolinas para junio en Tamaulipas, es un tema que mantiene inquietos a los empresarios gasolineros porque será un esquema que implicarán desventajas o ventajas.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo, dijo que existe inquietud entre el sector por la forma en que operará la liberalización de precios.

“Vamos a esperarnos para junio cuando se liberen los precios en Tamaulipas, cuando ocurra el cambio. No sabemos si será benéfico o no, porque lo que sabemos es lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Nosotros por el momento estamos conformes porque los precios actuales nos parecen competitivos y no tenemos intención de cerrar gasolineras. Pero nos vamos a esperar para junio, será entonces cuando tomaremos una decisión al respecto”, agregó.