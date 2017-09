Inician grabaciones de ‘Frozen 2’; llegará a los cines en 2019

MADRID.-‘Frozen’ se estrenó en 2013 convirtiéndose en un gran éxito de taquilla recaudando más de mil millones durante las navidades, y su secuela se anunció durante el marco del D23 bautizada como ‘Frozen 2’, finalmente ha comenzado su grabación.

El actor Josh Gad que ya participó en otra película de Disney, ‘La Bella y la Bestia’ interpretando a Le Fou, es el encargado de prestar su voz al entrañable muñeco de nieve Olaf, publicó una foto en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje “es una gran alegría volver por segunda vez a la cabina de doblaje desde que comenzase este viaje hace ya cinco largos años. El equipo ha subido el nivel con una historia que merece la pena esperar”, señaló.

It’s such a joy 2 back in the booth after this journey began 5 long years ago. The creative team has come up with a story worth the wait #F2 pic.twitter.com/RGYK48J4DT

— Josh Gad (@joshgad) 28 de septiembre de 2017