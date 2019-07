Inician este viernes los cursos de regularización

NUEVO LAREDO, TAM.- Del 2 al 8 de agosto, se realizará el registro de solicitudes para la aplicación del examen general de conocimientos para alumnos que reprobaron el sexto grado de primaria o que deben más de cinco materias en la secundaria durante el ciclo escolar pasado.

José Ángel Rodríguez Zapata, responsable del Departamento de Control Escolar en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) indicó que es importante que los padres de familia atiendan este llamado y registren a sus hijos en las escuelas de procedencia para que éstas a su vez hagan la solicitud de evaluación.

«El examen general de conocimientos, es muy difícil, por eso es importante que a la brevedad posible, los alumnos asistan a sus escuelas, hagan la gestión y soliciten la guía de estudios para que puedan aprobar esa evaluación, de lo contrario se mantendrán repitiendo el grado al iniciar el ciclo escolar 2019-2020», detalló.

Rodríguez Zapata resaltó que este examen general solamente no aplica en alumnos que por causa de faltas reprobaron el ciclo escolar.

«Esta evaluación es exclusiva para alumnos que reprobaron grado por bajas calificaciones y no aplica para los estudiantes que reprobaron por inasistencias, es decir que no cumplieron con el 80 por ciento asistencia, el sistema los reprueba en automático y no tienen derecho a el examen general de conocimientos», afirmó.

La aplicación de esta evaluación será el 23 de agosto, 6 de septiembre y 2 octubre. Para este primer periodo se van a recibir las solicitudes del 2 al 8 de agosto, en un horario de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

«Los papás deben acercarse a la escuela para solicitar al director o a servicios escolares que les hagan la solicitud del examen general de conocimientos y entreguen la guía con los temas que vendrán en el examen. Esta es una oportunidad que brinda la secretaría, pero hay muy pocos alumnos que logran acreditar ese examen. El año pasado de 148 estudiantes que lo presentaron lo pasaron dos, no está fácil y hay que ponerse a estudiar, es gratuito el examen y guía. La evaluación se hace aquí en las instalaciones del CREDE, aún está pendiente la hora», agregó.

Finalmente manifestó que en dos semanas aproximadamente se pueden recibir los resultados de la evaluación y así saber sí aprobó o continúa intentando acreditar el año en las dos siguientes fechas.

Más información se obtiene en el teléfono del CREDE el 7128396 o dirigirse a sus instalaciones ubicadas en Privada Pedro Pérez Ibarra 4902, colonia Lagos.