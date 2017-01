Inician cursos en escuela de música

NUEVO LAREDO, TAM.- La Escuela de Música Nuevo Talento inicia cursos esta semana, ofrece una enseñanza musical fácil y práctica, que abarca el conocimiento de diferentes géneros musicales (música, popular, moderna, clásica y tradicional).

Clases de: piano, guitarra, batería, acordeón, vocalización, bajo electrónico y percusión, ofrece esta institución con maestros con más de 15 años de experiencia.

La Escuela de Música, Nuevo Talento, inició con la idea de fomentar más la música en los niños, adolescentes y adultos, así lo explicó Julio César Vaquera Díaz, maestro y fundador.

“Inicie a los 12 años como músico profesional participando en diferentes grupos musicales reconocidos en nuestra ciudad. Aparte de dedicarme a la música inicie mi carrera como maestro de secundaria estudiando en la escuela Normal Superior, mi preparación fue de 6 años, me di cuenta lo difícil que era las diferentes etapas de la vida. Y eso me motivó para salir adelante en mi proyecto”

“La idea inició en mayo del 2014 me buscaron unos joven que quería tocar en una iglesia pero no sabían, acepte la responsabilidad y vi la buena respuesta, fue entonces cuando dije porque no enseñar a más niños, adolescentes y adultos. Todos tenemos oportunidad. de aprender a tocar un instrumento, solo se necesitan las ganas y la disciplina”, destacó.