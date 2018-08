Inician clases 2,300 alumnos en la UAT

NUEVO LAREDO, TAM.- Este lunes iniciaron el nuevo periodo escolar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde regresaron 2 mil 300 jóvenes, incluyendo los de nuevo ingreso, que son un promedio de 425 recién ingresados.

“De momento no sabemos cuántos no regresaron a nuestras instalaciones, pero es sabido que hay algunos jóvenes, que deciden a abandonar por un tiempo sus estudios, y después regresan, otros de plano ya no les intereso estudiar, pero eso lo sabremos ya después del 16 de agosto donde se contabilice el ingreso de quienes se inscribieron”, precisó Luis Hernán Lópe Díaz, director de la UAT.